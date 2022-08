Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois do Air Grand Touring Performance, que extrai dos seus dois motores 1050 cv, a Lucid dá mais um passo em frente na tentativa de dominar o mercado dos familiares eléctricos, passando a propor aos seus clientes o Air Sapphire, que apresentou em Pebble Beach, na Califórnia. Se por fora as novidades são poucas ou nenhumas, já por dentro a conversa é outra, com mais potência e um maior número de motores.

Ao invés das actuais versões mais potentes do Lucid Air, o Sapphire monta três motores em vez de dois, estando dois deles instalados atrás, um por roda, de forma a optimizar a estabilidade e o comportamento em aceleração. Mas a presença das três unidades foi aproveitada para elevar a potência total para 895 kW/1217 cv, o que certamente tornará o modelo mais rápido e veloz. O objectivo é garantir que o Lucid Air Sapphire conseguirá superar o Tesla Model S Plaid, que bateu recentemente este seu conterrâneo (então na versão Dream Edition Performance, com 1126 cv) numa prova de arranque, juntamente com o Porsche Taycan Turbo S, este por margem ainda mais larga.

Além de anunciar a motorização e respectiva potência, a Lucid não avançou muitos mais dados do Sapphire durante o evento de Pebble Beach. Mas tudo indica que terá instalada uma bateria com uma capacidade total de 120 kWh, 112 kWh úteis. Resta saber que autonomia anunciará a nova versão, cujo peso deverá ultrapassar 2,4 toneladas.

A prova que o Air Sapphire será o mais rápido dos modelos da Lucid está nos menos de 2 segundos que o construtor anuncia necessitar para ir de 0 a 96 km/h (0-60 mph), o que o coloca no mesmo patamar do Model S Plaid, ou até ligeiramente melhor. A maior capacidade de aceleração reflecte-se também no ¼ de milha com arranque parado, que a Lucid assegura ser capaz de superar em menos de 9 segundos. Ainda não se conhece a velocidade máxima prevista, mas tudo indica que estes valores deverão colocar o Air Sapphire na disputa pela liderança entre os familiares desportivos.

Também as suspensões foram revistas e adaptadas à potência superior, instalando molas mais duras e apoios de braços mais robustos e rígidos, para evitar movimentos não controlados do chassi. Os travões passaram a ser em carbocerâmica, já a adivinhar o esforço superior e o aquecimento que vem juntamente com o incremento da potência. O ABS e controlo de tracção também foram ajustados à nova realidade.

O Air Sapphire começará a ser produzido na primeira metade de 2023, com a Lucid a considerar ser possível resolver até lá os problemas na linha de produção que a têm impedido de fabricar os seus veículos na quantidade desejada. O preço, nos EUA e sem impostos, vai iniciar-se nos 249.000 dólares.