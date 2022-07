A rampa de Goodwood, onde decorreu o Festival de Velocidade, em West Sussex (Inglaterra), serve para determinar qual é o modelo mais rápido. O traçado não é particularmente exigente, nem muito inclinado, mas é ele que determina que carro necessita de menos tempo para percorrer a distância entre a linha de partida e a bandeira de chegada.

A categoria mais popular reúne os veículos de competição e os protótipos, modelos entre os quais é tradicionalmente encontrado o mais rápido. Em 2019, o Volkswagen ID. R subiu a rampa de Goodwood em 39,90 segundos, fixando um novo recorde, ainda que de forma oficiosa, uma vez que foi obtido numa das subidas de treinos. Este ano, o Spéirling, com 1000 cv, 1000 kg e uma “ventoinha” com 80 cv para colar o chassi ao solo, chegou lá cima em apenas 39,08 segundos, assumindo-se como o novo recordista.

It may not be the loud but the Lucid Air is certainly quick. Ben Collins takes the EV out onto the Hill for a fast run. #FOS @LucidMotors pic.twitter.com/CvFPmAAShS

— Goodwood FOS (@fosgoodwood) June 26, 2022