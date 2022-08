Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, pousava com o público num evento aberto na Chancelaria Federal de Berlim, no domingo, quando duas mulheres se aproximaram para uma fotografia. O que não contava é que as duas despissem repentinamente a camisola, numa forma de protesto contra a dependência alemã do gás russo.

Um vídeo publicado pelo Independent mostra as duas mulheres a tirar as camisolas, revelando no peito a frase: “Gas embargo now” (em português, embargo ao gás já). Perante a surpresa do chanceler, a equipa de segurança agiu rapidamente para as retirar do local.

A manifestação surge na sequência de críticas apontadas a Olaf Scholz pela falta de medidas mais fortes contra o setor energético russo – de que o país é bastante dependente – enquanto a guerra na Ucrânia se prolonga em quase seis meses.

Além disso, foram recentemente divulgados os resultados de um inquérito que mostram que dois terços dos cidadãos alemães estão descontentes com o trabalho dos seu líder e da sua coligação. Segundo a Sky News, apenas 25% dos inquiridos acreditam que o Partido Social Democrata está a fazer o seu trabalho bem, uma descida dos 46% de março.

A Alemanha está à procura de soluções para reduzir a dependência da Rússia e o chanceler defendeu, inclusivamente, a construção de um gasoduto que ligue Portugal à Europa central, sugerindo que traria um “alívio gigante” para a situação atual.

Esta segunda-feira, Scholz garantiu que está a procurar alternativas para as exportações de gás. O líder do governo alemão está no Canadá esta semana, onde vai assinar um acordo com o primeiro-ministro, Justin Trudeau, para que o Canadá forneça hidrogénio limpo à Alemanha.

“O Canadá desempenha um papel muito, muito central para o desenvolvimento do hidrogénio verde. É por isso que estamos muito felizes em poder expandir a nossa cooperação nesta área”, defendeu Scholz.

O líder do governo alemão realçou que o seu país pretende ser parceiro do Canadá na futura exportação de hidrogénio verde, lembrando, no entanto, que atualmente o gás natural continua a ser necessário.