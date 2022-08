Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Olaf Scholz, o chanceler da Alemanha, defendeu esta quinta-feira a construção de um gasoduto que pudesse ligar Portugal à Europa central, passando por países como Espanha e França.

As declarações foram feitas esta quinta-feira, durante uma conferência de imprensa na Alemanha, e citadas pela agência Reuters.

Na ótica do governante alemão, a construção desta ligação poderia contribuir para aliviar a pressão na área da energia – particularmente sentida nos países da Europa central e, em especial, na Alemanha.

Um gasoduto deste tipo seria um alívio gigante para a situação atual”, avançou o chanceler da maior economia da zona euro.

Na mesma ocasião, Olaf Scholz especificou que já terá abordado a questão com os governantes portugueses e espanhóis, assim como com França. Scholz também terá já partilhado a ideia com a Comissão Europeia, diz a Reuters.

A dependência dos países europeus da energia russa, especialmente do gás natural, tem sido usada como uma arma pela Rússia desde o início da invasão à Ucrânia. Com a hipótese de a Rússia reduzir o abastecimento de gás natural – em julho reduziu em 20% o fornecimento à Alemanha, por exemplo – a Comissão Europeia adotou um plano para que Estados-membros poupem gás de forma voluntária.

Em julho, o Fundo Monetário Internacional (FMI) alertou para as consequências de um corte total do fornecimento de gás russo à Europa. De acordo com um relatório de julho, um encerramento total do fornecimento de gás da Rússia para a Europa teria um efeito devastador nos países da Europa Central e de Leste, que poderiam registar contrações de 6% do Produto Interno Bruto (PIB).