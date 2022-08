Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Qualquer semelhança com as canções de Björk é pura imaginação. É verdade que numa entrevista ao jornal britânico The Guardian, na passada sexta-feira, a cantora islandesa falou do novo álbum, “Fossora”, que deverá sair no outono. Mas o som divulgado é dos confins do espaço e não um novo single vindo da ilha-Estado do Atlântico Norte, ao contrário do que sugeriram alguns internautas, após a divulgação do áudio pela NASA.

New bjork sounds amazing https://t.co/KKfnxa74kB — Thiago Guimarães (@orathiago) August 22, 2022

Almas penadas, um mantra, o efeito sonoro de um thriller antes de um acontecimento trágico ou uma versão da banda sonora do “Senhor dos Anéis”, são outras das hipóteses lançadas pelos internautas, em reação ao áudio divulgado pela agência espacial norte-americana (NASA). Nas reações à publicação no Twitter multiplicaram-se também os memes sonoros, com músicas conhecidas sobrepostas ao som divulgado.

