Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A rede social principal da Meta passou por algumas horas com erros bizarros na manhã desta quarta-feira. Durante algumas horas, os utilizadores do Facebook ficaram com um feed de notícias feito quase exclusivamente de publicações vindas de páginas de figuras públicas.

De acordo com os relatos de alguns utilizadores, o feed de notícias apresentou apenas interações de utilizadores com páginas de bandas e celebridades. Além da estranheza deste tipo de temas, alguns utilizadores partilharam nas redes sociais os sustos com a possibilidade de terem sido alvo de algum ataque à conta, já que as publicações eram, em muitos casos, feitas por estranhos.

Na página Down Detector, onde os utilizadores podem reportar alguns erros de funcionamento em diversos serviços, incluindo o Facebook, houve um pico por volta das 9 horas (hora de Lisboa), com 308 queixas. Este número diz respeito apenas à página em Portugal.

Espreitando a página do Reino Unido, por exemplo, à mesma hora eram apresentadas mais de 2.600 queixas. Aparentemente, esta falha afetou utilizadores em vários pontos do globo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Como acontece em diversos casos, as redes sociais “vizinhas”, como é o caso do Twitter, foram inundadas de partilhas sobre o assunto. A hashtag #FacebookDown acompanhou muitas das publicações, como acontece sempre que existe alguma falha na rede social mais utilizada do mundo.

À Sky News, um porta-voz da Meta, a empresa que controla o Facebook, disse “ter conhecimento de que algumas pessoas estão a ter problemas com o feed do Facebook”. A empresa garantiu estar a trabalhar numa resolução para o tema, pedindo desculpa pela inconveniência.

Ao momento de escrita, este “bug” estará aparentemente resolvido, com o feed de notícias já a apresentar mais publicações além de páginas de celebridades.

No mês passado, o Facebook anunciou um conjunto de alterações na área dos feed de notícias, apresentando uma área chamada Feeds, onde quer que os utilizadores escolham o tipo de conteúdo que querem ver – publicações recentes de amigos, favoritos, páginas ou grupos.