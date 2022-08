Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O lançamento oficial acontece apenas na sexta-feira mas, esta terça-feira, Elton John deixou os seus fãs em delírio ao partilhar um trecho da canção que vai lançar em conjunto com Britney Spears. O vídeo foi partilhado nas redes sociais e, em poucas horas, tornou-se viral, contabilizando centenas de milhares de gostos e partilhas.

Segundo o Daily Mail, o cantor estava no restaurante La Guérite, em Cannes, quando brindou todos os presentes com a música ao vivo, que contou ainda com o “playback” de Britney. Até agora, Elton e a cantora ainda não estiveram juntos presencialmente para trabalhar na música, tendo gravado a mesma juntos dos seus produtores e por videochamada.

Os rumores de uma possível colaboração entre os dois artistas surgiram em julho e foram confirmados no princípio de agosto, altura em que Elton John publicou, na rede social Instagram, um emoji de uma rosa e de um foguetão junto às palavras “Hold Me Closer“.

“Hold Me Closer” é uma nova versão de “Tiny Dancer”, “hit” lançado em 1971 por Elton John. De realçar que esta é a primeira música que a “princesa do pop” lança depois de toda a polémica que a envolveu a si e ao seu pai, Jaime Spears, no final do ano passado.