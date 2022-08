Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O vídeo diário de Volodymyr Zelensky, o Presidente da Ucrânia, foi centrado nas comemorações do Dia da Aviação, assinalado este sábado. “É um feriado que comemora pessoas sem as quais o presente não poderia ser imaginado. E pessoas sem as quais não conseguimos imaginar a independência do nosso Estado”, começou Zelensky.

Neste vídeo, o governante ucraniano diz que “a Rússia tinha a esperança de destruir as nossas aeronaves nas primeiras horas desta invasão de larga escala”. “Claro que o inimigo tinha um objetivo completamente louco, tal como muitos dos seus outros objetivos”, acrescentou. “A Força Aérea da Ucrânia foi preservada e, desde o primeiro dia de invasão, tem estado a ter um desempenho honroso nas missões de combate.”

Zelensky diz que, no espaço de seis meses, “18 pilotos já foram honrados com o título de Herói da Ucrânia”. Classificando a aviação ucraniana como “forte”, Zelensky promete que a força aérea do país “estará entre as mais modernas”.

Agradecendo aos pilotos do país, Zelensky fez ainda um balanço dos últimos dias, numa semana em que se assinalou o Dia de Independência da Ucrânia. Zelensky diz que assinou “uma série de decretos para celebrar os representantes de várias profissões e grupos da sociedade (…) que têm ajudado realmente na defesa da Ucrânia, na defesa da independência, das nossas pessoas (…)”.

Zelensky diz que já pediu a diversas entidades, desde forças militares e policiais, “centrais e regionais, ministérios e administrações regionais e também representantes dos media” para receber nomeações de pessoas que devem ser reconhecidas pela presidência ucraniana. O decreto será publicado este domingo, indicou o Presidente da Ucrânia.

Mas, de acordo com Zelensky, este não foi o único decreto que assinou esta semana. “Haverá também outro decreto – muito importante, especial – para atribuir distinções a amigos da Ucrânia no estrangeiro, os nossos parceiros e quem nos ajuda nesta luta pela liberdade e pela vida”, anunciou o governante ucraniano. “Estes contributos são realmente significativos”, sublinhou, acrescentando que a “Ucrânia ficará para sempre agradecida”.

“A luta pela independência é a luta de uma nação inteira e só desta forma é que será bem sucedida”, transmitiu Zelensky. A mensagem do Presidente ucraniano é rematada com “gratidão eterna para todos aqueles que ajudam a lutar pela liberdade, pelo nosso Estado”.