Volodymyr Zelensky, o Presidente da Ucrânia, focou o discurso diário deste domingo na região de Donetsk e também no Donbass. “Todos os anos, no último fim-de-semana do verão, há dois feriados que celebramos no nosso país”, começa Zelensky, referindo-se ao “Dia da Cidade de Donetsk e ao Dia dos Mineiros”.

Mas, em 2014, quando a Rússia ocupou a região de Donetsk, “tudo mudou”. “Este ano, toda a Ucrânia não vai ter feriados. Mas não nos esquecemos nem nunca iremos esquecer nenhuma das nossas cidades e nenhuma das nossas pessoas”.

No discurso, relembrou que Donetsk “tem sido sempre uma das cidades mais ricas e fortes da Ucrânia”. Já sobre o Donbass, nota que “está quase destruído pelos ataques russos.”

Zelensky considera que o “orgulhoso e glorioso povo da Ucrânia em Donetsk foi humilhado pela ocupação russa e roubado”. “Os invasores trouxeram degradação e morte”, acusa o Presidente ucraniano. “E pensam que ficarão lá para sempre. Mas isso é algo temporário”, prometeu.

“A Ucrânia irá voltar”, disse Zelensky, prometendo que a “dignidade do povo do Donbass vai voltar”. “A Ucrânia lembra-se de tudo”, atirou Zelensky, prometendo que “nenhum terrorista ficará sem resposta pelos ataques às nossas cidades”. “Zaporíjia, Orikhiv, Kharkiv, Donbass – ele vão receber uma resposta por todas elas.”

A preparar-se para uma nova semana, Zelensky promete que os próximos dias vão ser “muito ativos”, já que o país irá receber “visitas importantes de parceiros da Ucrânia”. Além disso, o governante promete a “retoma da prática de apelos a outros países e nações para apoio à Ucrânia”.