Moradores, trabalhadores e comerciantes na freguesia de Arroios, em Lisboa, consideram esta quinta-feira “insustentável” o aumento da criminalidade e do sentimento de insegurança neste território, pelo que exigem a “abertura urgente” da 10.ª esquadra da polícia.

O encerramento da 10.ª esquadra da polícia, em 2018, gerou um sentimento de maior insegurança na freguesia de Arroios, tendo-se verificado um aumento da criminalidade e do tráfico e consumo de estupefacientes na via pública”, lê-se na petição pela “abertura urgente” desta esquadra, que conta já com 1.000 assinaturas.