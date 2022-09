Depois das derrotas com o FC Porto e o Desp. Chaves e as vitórias com o Estoril e o Eintracht Frankfurt, o Sporting precisava de um terceiro triunfo consecutivo para provar que o pior estava ultrapassado e que o futuro é risonho. E a goleada frente ao Portimonense, este sábado, foi muito mais do que isso.

Mais do que os três pontos, o Sporting ganhou confiança. Os leões derrotaram um adversário que tem estado a realizar um início de época brilhante e que, antes do apito inicial, tinha mais cinco pontos na Primeira Liga. A equipa de Rúben Amorim ainda não tinha marcado quatro golos esta temporada, garantiu o melhor resultado da época e há nove meses que não completava uma série de três encontros sem sofrer qualquer golo.

Trincão bisou, estreando-se a marcar pelo Sporting no Campeonato depois de se ter estreado a marcar de forma absoluta pelos leões contra o Eintracht Frankfurt, e foi eleito o Homem do Jogo. “Só tento fazer o meu trabalho, como sempre fiz. Não é agora, por fazer golos, que vai ser diferente. Estou aqui para jogar bem e ajudar a equipa. Consegui nos últimos dois jogos e espero consegui-lo não só com golos mas também jogando bem. Estou feliz, porque o que interessa é a vitória e os três pontos”, disse o avançado português na flash interview.

⌚️Apito final: SCP 4-0 PSC O ????Sporting venceu sempre o ⚫️Portimonense em ????️Alvalade, 20 vitórias. Os ????leões somaram a 3.ª vitória consecutiva, a melhor série das últimas 7 partidas em 2022/23. pic.twitter.com/k4MEHynw1w — playmakerstats (@playmaker_PT) September 10, 2022

“As ideias são fáceis de perceber. Temos uma equipa incrível, com grandes jogadores, que me ambientaram muito bem. Acabou por ser tudo muito fácil e estou muito contente. Sabemos que o futebol é o momento. Podemos ganhar um jogo e está tudo bem como a seguir podemos perder e já é o fim do mundo. Mas nós mantemos o controlo emocional, sabendo aquilo que temos de fazer e que é o nosso valor. Jogamos sempre para ganhar e este jogo não foi exceção. É jogo a jogo e cabeça fria”, acrescentou Trincão.

Já Rúben Amorim, também na zona de entrevistas rápidas, mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa. “Foi um jogo complicado mas marcar cedo acabou por facilitar. Notou-se cansaço em alguns jogadores, como no Morita, e não tiveram sempre a velocidade que costumam ter. Controlámos o jogo e o Portimonense só teve oportunidades no fim. Criámos muitas ocasiões, devíamos ter feito mais golos e foi uma vitória justa”, defendeu, abordando depois as saídas de Gonçalo Inácio e Luís Neto, ambos com problemas físicos.

⌚️80' SCP 4-0 PSC O ????Sporting aponta 4 golos numa partida pela primeira vez esta temporada. ????Desde a última jornada da época passada que os leões não marcavam 4 golos num jogo: 4-0 Santa Clara [C] pic.twitter.com/74r6IzF3Tq — playmakerstats (@playmaker_PT) September 10, 2022

“O Inácio foi gestão. Quando ele começa a demorar um bocadinho nas ações já sei que é cansaço. Dividimos também o tempo entre o Ugarte e o Morita e fomos fazendo a gestão, precisávamos muito de vencer o jogo. Até ao 3-0 ou 4-0 nunca esteve controlado a 100%, qualquer bola podia ser golo do Portimonense. O Neto ainda não sabemos, vai fazer exames e depois vamos ver”, acrescentou Amorim.

Mais à frente, o treinador do Sporting falou ainda sobre o calendário apertado, devido à Liga dos Campeões, e sobre Pote, que começou o jogo a ‘8’ e acabou integrado no trio ofensivo. “É uma questão de hábito. O Pote e o Trincão estavam bem, são jogadores com um ritmo diferente e os outros têm de se habituar também. São as dores de crescimento mas temos de estar habituados e vamos ser competitivos em todos os jogos. Pote? É um jogador especial. Entende muito bem o jogo, faz golos, é muito intenso. Quando precisar de jogar a médio, joga. O Alexandropoulos também começa a entrar, ainda algo verde, precisa de andamento. Qualquer problema, entra o Mateus Fernandes. Não é um dilema, temos soluções”, terminou Rúben Amorim.