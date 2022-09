Quase duas semanas depois do fim do mercado de verão, Bruno Lage recebe um reforço que não era uma opção inicial e que se tornou uma opção de recurso: Diego Costa, antigo avançado do Atl. Madrid e do Chelsea, está de volta à Premier League e é a nova contratação do Wolverhampton.

O avançado de 33 anos estava sem clube desde que saiu do Atlético Mineiro no passado mês de janeiro e assinou pelos ingleses a custo zero e até ao fim da presente temporada. Diego Costa surgiu no radar do Wolverhampton na última semana na sequência da lesão grave de Saša Kalajdžić, internacional austríaco contratado este verão que custou 20 milhões e que sofreu uma rotura no ligamento cruzado anterior do joelho na estreia.

“Estamos absolutamente encantados por recebermos o Diego Costa no Wolves, estando de volta à Premier League. É um vencedor em série com uma riqueza de experiência ao mais alto nível e vai trazer algo único ao nosso balneário e ao relvado. Estamos ansiosos pelo seu impacto no Molineux e em Compton esta temporada”, disse Jeff Shi, o presidente do clube inglês, em comunicado.

Diego Costa, que entre 2006 e 2007 passou pelo Sp. Braga e também pelo Penafiel, notabilizou-se no Atl. Madrid essencialmente entre 2010 e 2014, período em que os colchoneros foram campeões espanhóis, ganharam uma Taça do Rei e duas Supertaças Europeias e chegaram à final da Liga dos Campeões.

Mudou-se para Inglaterra e para o Chelsea, marcando 59 golos ao longo de três temporadas e conquistando a Premier League em duas ocasiões, voltando ao Atl. Madrid já em 2018 para ser novamente campeão nacional e vencer uma Liga Europa. Regressou ao Brasil em 2021, conquistando o Brasileirão e a Taça do Brasil com o Atlético Mineiro, e está agora de volta à liga inglesa.