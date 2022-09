O número de armas apreendidas dentro ou junto das escolas aumentou no último ano letivo em relação ao anterior. Foram mais 20, num total de 75, segundo dados revelados nesta quarta-feira pelo Jornal de Notícias.

No âmbito do programa Escola Segura a PSP (Polícia de Segurança Pública) registou 3.320 ocorrências em contexto escolar e no trajeto casa/escola no ano letivo 2021/2022 — 2.316 foram de natureza criminal e 1004 não criminais. A força de segurança explica que as ofensas corporais, injúrias e roubos aumentaram no ano letivo passado nas escolas, bem como o uso e posse de arma.

O Programa Escola Segura da PSP revela que em 2021/2022 houve 1110 ofensas corporais (contra 978 no ano letivo anterior), 717 injúrias e 78 roubos (contra 666 e 73, respetivamente no ano anterior).

Ainda em 2021/22, os polícias da Escola Segura concretizaram 9.874 ações de sensibilização: 114 de demonstração e 162 de visita a mais de 291.740 alunos, professores e auxiliares. Foram realizados ainda 3.890 contactos individuais de prevenção criminal.

Relativamente a dados de anos letivos anteriores, em 2020/2021, o programa Escola Segura registou 2.397 ocorrências criminais comparativamente com 2.647 em 2019/2020. Já em 2018/2019, foram contabilizadas 3.293 ocorrências criminais, pelo que o número tem vindo a diminuir.