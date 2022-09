Antes do Mundial, a Liga das Nações. Fernando Santos anunciou esta quinta-feira a lista de convocados da Seleção Nacional para a dupla jornada decisiva da Liga das Nações, contra República Checa e Espanha, e voltou a escolher 26 jogadores ao invés dos mais habituais 23.

Dentro do lote de convocados, destaque para os regressos de Rúben Dias e João Félix, que falharam a última chamada por lesão, e também de Rafa e João Mário, que não iam à seleção portuguesa há cerca de um ano. Otávio e Renato Sanches foram dados como “inaptos” pelo departamento médico da Seleção, segundo Fernando Santos, e não fazem parte da lista. Tiago Djaló também volta a ser convocado, assim como Pedro Neto, e não se confirma a estreia de Gonçalo Ramos, algo muito comentado e antecipado ao longo da semana.

Portugal vai defrontar a República Checa em Praga no próximo dia 24 de setembro e fecha a fase de grupos da Liga dos Campeões a 27 de setembro, contra Espanha e no Municipal de Braga, num jogo que já tem a lotação totalmente esgotada. De recordar que, com quatro partidas disputadas, a Seleção está atualmente no segundo lugar do Grupo 2 da Liga A com sete pontos, menos um do que a líder Espanha, mais três do que os checos e mais quatro do que a Suíça.

Portugal estreou-se nesta Liga das Nações com um empate em Sevilha frente a Espanha (1-1), goleou depois a Suíça (4-0) e venceu a República Checa (2-0) em Alvalade e perdeu com os suíços na deslocação a Genebra (1-0). Para seguir para a final four da competição, que está marcada para junho de 2023, a Seleção Nacional tem de terminar no primeiro lugar do Grupo 2. De recordar que Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, sendo que França ganhou a edição seguinte, em 2021.

Os convocados de Fernando Santos para os jogos contra a República Checa e a Espanha são:

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Patrício (Roma), José Sá (Wolverhampton);

Na pequena conferência de imprensa que se seguiu ao anúncio dos convocados, Fernando Santos não quis fazer previsões sobre aquela que poderá ser a lista final para o Mundial 2022. “Não vou responder a questões do Mundial porque isto é para a Liga das Nações. É importante ganhar estes jogos para chegar à fase final, o importante é agora, a questão do Mundial vem depois. Quando digo que há vários jogadores que nem observávamos com muita atenção há dois meses, podia dar aqui muitos nomes, desde o António Silva, o Florentino, o Pote, o Trincão, o Vitinha do Sp. Braga… Há muitos que, de repente, estão a dizer que estão aqui. Mostram que têm capacidade e podem chegar à Seleção e nós estamos todos atentos. Quem vai dizer quem vai ao Mundial depois sou eu, mas depende muito dos jogadores também e o mês de outubro vai ser muito decisivo para isso. Temos um leque de variadas opções, a questão aqui é a dificuldade da escolha”, explicou o selecionador nacional, que em seguida respondeu precisamente sobre essa “dificuldade da escolha”.

“Já ouço essa pergunta há dois, três, quatro anos. A convocatória mais difícil é sempre a primeira, cheguei aqui e tinha de jogar em França e na Dinamarca e o jogo da Dinamarca era verdadeiramente importante. Se o leque de jogadores vai aumentando, as escolhas têm de ser mais trabalhadas, mas não se torna mais difícil. Não é difícil fazer a convocatória, porque aí entra o meu trabalho de selecionador, que é procurar ser justo dentro da nossa visão. Que obviamente não é a de todos e tenho todo o respeito por isso”, acrescentou, garantindo ainda que Cristiano Ronaldo será titular no Manchester United contra o Sheriff, esta quinta-feira, e comentando que “isto está a ficar um mundo de malucos” quando questionado sobre o apedrejamento do carro da família de Sérgio Conceição.