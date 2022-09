O presidente do PSD, Luís Montenegro, e o líder da bancada participam na próxima semana no primeiro encontro interparlamentar do partido nos Açores, que contará também com intervenções do presidente do Governo Regional e do eurodeputado Paulo Rangel.

O encontro realiza-se em 21 e 22 de setembro, em Ponta Delgada, e é uma organização conjunta do PSD no Parlamento Europeu e do PSD/Açores, no âmbito da iniciativa #MissãoAçores lançada em 2020 em Bruxelas.

Pretende juntar, para o debate e partilha de ideias, os deputados europeus do PSD com os membros do Governo Regional dos Açores do PSD, os deputados dos Açores à Assembleia da República e os deputados à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores”, acrescenta o comunicado.

Luís Montenegro, líder do PSD, marcará presença no jantar de encerramento, no dia 22, ao lado do presidente do PSD/Açores e do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, que também intervirá na abertura dos trabalhos.

Entre os oradores principais, conta-se o líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, e o eurodeputado e primeiro vice-presidente do partido, Paulo Rangel, que falará sobre “As relações transatlânticas: a situação estratégica dos Açores face ao conflito Rússia-Ucrânia”.

Nos painéis — com temas como educação, saúde, mobilidade, turismo, espaço e ciência ou regiões ultraperiféricas –, intervirão os membros do Governo Regional dos Açores Sofia Ribeiro, Pedro Faria e Castro, Berta Cabral, António Ventura e Clélio Meneses.

Participarão também nesses painéis os deputados ao Parlamento Europeu Lídia Pereira, José Manuel Fernandes, Maria da Graça Carvalho, Álvaro Amaro e Cláudia Monteiro de Aguiar, os deputados da Assembleia da República Ricardo Baptista Leite e Francisco Pimentel, os deputados da Assembleia Regional dos Açores Délia Melo, João Bruta da Costa e António Vasco Viveiros, e o deputado da Assembleia Regional da Madeira Jaime Filipe Ramos.

Os professores universitários Pedro Freitas e Paulo Madruga, o diretor regional da Ciência e Tecnologia, Flávio Tiago, ou o vogal da Estrutura de Missão dos Açores para o Espaço Duarte Cota serão outros dos oradores.