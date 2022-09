Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Num dia em que prosseguem as manifestações na Rússia contra a mobilização parcial militar decretada por Vladimir Putin, que convocou para a frente de batalha entre dezenas a centenas de milhares de militares russos na reserva, calcula-se que terão sido detidas já mais de duas mil pessoas, nestas manifestações.

Este domingo fica também marcado por declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, que avisou que se as regiões de Donetsk, Lugansk, Zaporíjia e Kherson forem anexadas — na sequência de referendos “falsos” que estão em curso, a decorrer até terça-feira —, vão ser defendidas com o mesmo afinco do restante território russo.

Trocado por outras palavras: se estes territórios forem anexados, terão “proteção total” da Rússia e, caso sejam atacados, poderão “forçar” o Kremlin a responder com contundência, não estando totalmente descartada a utilização de armas nucleares.

