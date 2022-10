Nada de salto com a pirueta a rodar ao mesmo tempo o dedo indicador da mão direita, nem sinais daquele Siiiiiiiiiiii que ecoava depois nas bancadas. Houve sorrisos, muitos abraços, a expressão facial a denunciar o alívio pelo que tinha acabado de acontecer e uma nova celebração zen, de olhos fechados e dedos juntos como quem medita para passar ao lado do ruído externo. Na semana que assinalava 20 anos do primeiro golo na equipa principal do Sporting frente ao Moreirense, depois de fintar três adversários a picar a bola à saída de João Ricardo, Cristiano Ronaldo chegou ao golo 700 por clubes em Goodison Park, entrando para assinar o momento da reviravolta para a vitória do Manchester United frente ao Everton.

Naquele momento, a maior relevância do feito era mesmo o golo em si. Numa temporada em que levava apenas um remate certeiro e de grande penalidade frente ao Sheriff, o avançado quebrou 222 minutos sem marcar desde o início da Premier League (também isto algo “anormal” mas que se justifica com o facto de ter sido quase sempre suplente utilizado em termos internos) e espantou uma malapata que teve no encontro anterior com o Omonoia um exemplo paradigmático quando sozinho em frente à baliza e sem oposição de guarda-redes acertou no poste. No dia seguinte, é sobre o golo 700 por clubes que se fala (817 juntando os que marcou pela Seleção). E houve até direito a comemoração no balneário.

