“O Manchester United está a desrespeitar o Cristiano Ronaldo. Acho que o deviam ter deixado ir muito antes do final da janela de transferências. O treinador está-se a agarrar a ele. Não podes dizer que precisas de opções e depois deixar o Ronaldo no banco. É um dos melhores jogadores de sempre (…) É verdade que já o lançou em jogos da Liga Europa mas prevê-se que esta situação vá ficar cada vez mais feia à medida que a temporada avançar. Sentar Cristiano no banco do Manchester United semana após semana a fio não vai ser bom. Sinto que deixá-lo no banco é ridículo para um jogador com o seu estatuto. Mesmo hoje… Se podia tê-lo lançado no jogo? Claro que podia. Basta olhar para o recorde de golos que ele tem. Se estiver dentro da área, marcará sempre golos”, tinha comentado o ex-capitão Roy Keane na Sky Sports após o autêntico atropelo do City no dérbi e da justificação de Erik ten Hag para não lançar o português.

“Acho que é mais desrespeitoso colocar o Cristiano a para jogar numa noite de quinta-feira na Liga Europa do que com o Manchester City. Este homem é um astro mundial. Não estou a dizer que, aos 37 anos, deva começar em todos os jogos, especialmente os jogos grandes. Mas esta é uma competição para a qual é difícil ficar motivado”, assumiu o também ex-capitão Paul Scholes na BT Sport, a propósito de mais um encontro onde tudo acabou por correr mal ao avançado, entre uma bola de baliza aberta que acertou na trave e uma aparente tentativa de remate que deu assistência no triunfo por 3-2 frente ao Omonia.

