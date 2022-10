Foi logo pela manhã que o bispo do Porto partilhou, na sua conta oficial do Twitter, um link para o site da sua diocese. “Comportamento decadente” e “apego a animais” apareciam relacionados na publicação de Manuel Linda e, pouco demorou, para que a deputada única do PAN reagisse. Também nos comentários ao tweet do bispo — cujas declarações sobre assédio sexual na Igreja Católica têm causado polémica nos últimos dias — havia várias reações agressivas.

“Todos os contactos e relacionamento criam especiais laços de amizade. Mas os laços de sangue entre pais e filhos possuem uma tal força que nada os desfaz. Nunca os substituamos pelo apego a um qualquer animal de estimação, típico das sociedades decadentes”, escreve o bispo do Porto. O link partilhado remete para a sua crónica intitulada “Laços”.

Todos os contactos e relacionamento criam especiais laços de amizade. Mas os laços de sangue entre pais e filhos possuem uma tal força que nada os desfaz. Nunca os substituamos pelo apego a um qualquer animal de estimação, típico das sociedades decadentes. https://t.co/GIocZpoAGj pic.twitter.com/mPCYSTD49U — Manuel Linda (@BispodoPorto) October 13, 2022

