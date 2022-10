A Foxconn, empresa que Taiwan que fabrica os iPhone para a Apple e é igualmente um reputado fabricante de chips, vai agora dedicar-se igualmente à construção de automóveis, obviamente todos eléctricos. O Observador já aqui falou do topo de gama da sua marca Foxtron, o Model E, que anuncia uma autonomia de 750 km entre recargas, mas agora o construtor avançou com as primeiras imagens dos futuros Model B e Model V.

O Model B surge como um concorrente directo do VW ID.3, ou seja, um hatchback com cinco portas, que se distingue dos SUV ou crossover por ser mais baixo, o que lhe garante vantagens em matéria de peso e aerodinâmica, ambos com benefícios para a autonomia. As diversas fotos do até aqui mais pequeno modelo da Foxconn, que a marca afirma ter sido desenhado e concebido internamente, revelam um veículo atraente e, se estiver à altura em termos de qualidade de construção e tecnologia, dos motores às baterias, pode ser um problema para a concorrência.

O Model V da Foxconn 4 fotos

Mais curioso é o Model V, uma pick-up de dimensões médias, as menos populares nos EUA, mas exactamente as mais procuradas na Europa, entre outros mercados. Em Portugal este tipo de veículos com caixa de carga atrás já teve mais sucesso, mas nada impede que voltem à ribalta com a ajuda dos motores eléctricos e respectivas baterias.

O Model B surge como um concorrente do ID.3 da VW 5 fotos

A pick-up exibe uma cabina dupla, mas os restantes dados, bem como as imagens da frente e da traseira do Model V só serão revelados a 18 de Outubro, durante o Hon Hai Tech Day 2022, sendo que Hon Hai Precision Industry é outra das empresas da Foxconn.

