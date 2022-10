A Nigéria avisou a Galp que vai sofrer mais falhas na entrega de gás natural liquefeito (GNL). Em comunicado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, a empresa portuguesa indica que foi avisada de que as cheias que atingiram a Nigéria vão provocar uma redução substancial na produção e fornecimento de GNL por parte do seu maior fornecedor.

Neste momento, a Galp diz não ter informação para avaliar o potencial impacto deste evento, que pode no entanto “resultar em mais disrupções nas suas fontes de fornecimento”. Os contratos de compra de gás à Nigéria são os responsáveis pelo abastecimento do mercado regulado de gás natural em Portugal, para o qual muitas famílias estão a regressar para fugir à escalada dos preços no mercado livre.

Falhas no gás podem comprometer eletricidade

Desde o ano passado que a Nigéria tem vindo a falhar entregas de gás natural à Galp por razões operacionais. O risco de perturbações no abastecimento levou já o Governo e os gestores da empresa a deslocarem~se ao país para garantir a segurança destes fornecimentos. Para além do abastecimento aos clientes do mercado regulado, o contrato de Nigéria é também o responsável pelo fornecimento à Turbogás, a central de ciclo combinado que produz energia elétrica para o mercado regulado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No entanto, agora o que está em causa são motivos de força maior invocados pela empresa Nigeria LNG por causa das inundações que estão a afetar a produção de gás natural naquele país. Esta situação surge num quadro de grandes dificuldades na diversificação de fontes de fornecimento de gás natural decorrentes dos cortes nas entregas à Europa por parte da Rússia.

Ao mesmo tempo que coincide com um período de grande dependência do sistema elétrico das centrais a gás por causa seca que travou a produção hidrolétrica em 15 barragens. Há um ano, Portugal desligou a última central a carvão, o Pego, ficando dependente da produção das centrais a gás e das importações de eletricidade de Espanha.

Alternativas de abastecimento mais difíceis e mais caras

Portugal tem sempre sublinhado que a dependência do gás russo é muito reduzida, mas o país não evita o impacto nos preços. O preço do gás que vier a ser adquirido para substituir o GNL da Nigéria será sempre substancialmente mais caro porque está exposto ao mercado spot, enquanto os contratos de take or pay com este fornecedor garantem preços mais baixos.

A Argélia, outro fornecedor histórico de Portugal interrompeu a venda ao nosso país via gasoduto no ano passado por causa das tensões com Espanha.

A Galp lamenta o impacto humanitário que as cheias estão a ter no país africano e vai continuar a monitorizar a situação e promete dar informação sobre mais desenvolvimentos.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE), entre março e agosto de 2022, o período da guerra na Ucrânia, os quatro principais fornecedores da gás foram os Estados Unidos (peso de 40,3%), Trindade e Tobago (22,8%), Nigéria (19,6%) e Guiné Equatorial (12,9%). No entanto, no ano passado a Nigéria foi o maior fornecedor de gás a Portugal.