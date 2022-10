Pode ser a pausa numa era, o fim de uma era ou apenas o início de uma era renovada mas a classificação final da Bola de Ouro de 2022, ganha de forma natural pelo campeão e goleador espanhol e europeu Karim Benzema, marcou uma viragem em relação ao que é habitual nos dois extraterrestres que dominaram o futebol mundial na última década e meia. Lionel Messi, vencedor em 2021 e jogador com mais galardões conseguidos (sete), ficou fora do top 30 a par do companheiro Neymar; Cristiano Ronaldo, segundo nome com mais troféus alcançados (cinco), não terminou no top 6 pela primeira vez desde 2007.

Olhando para a trajetória do capitão da Seleção desde 2007, ano em que terminou na segunda posição só atrás do brasileiro Kaká, Ronaldo ficou sempre entre os três primeiros até 2021 à exceção de 2010, quando a Espanha se tornou campeã mundial com uma base do Barcelona campeão europeu e Messi ficou à frente de Andrés Iniesta e Xavi Hernández. Aí, o agora jogador do Manchester United acabou em sexto, algo que só viria a acontecer novamente em 2021. Este ano, desceu para a 20.ª posição. Com isso, e em paralelo, não foi o melhor português na Bola de Ouro 16 anos depois de ter ficado atrás de Deco, sendo superado por outro avançado, Rafael Leão, que se estreou entre os pontuados no troféu com um 14.º lugar.

