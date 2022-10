Esta quarta-feira queremos saber a sua opinião sobre o serviço de transportes públicos no nosso país. Ontem as travessias no Tejo foram de novo perturbadas pela realização de um plenário na Soflusa. A semana passada, houve greves na Transtejo. Em todo o distrito de Setúbal, multiplicam-se as queixas sobre a forma como a Carris Metropolitana está a funcionar. No Porto, a situação também parece não estar fácil. Numa altura em que a aposta nos transportes públicos é fundamental, é mesmo um inferno depender deles no nosso país?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.