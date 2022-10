Akshata Murthy, a mulher de Rishi Sunak, não tem demonstrado um especial interesse pelos holofotes mediáticos. A questão é que nem sempre é fácil primar pela discrição quando se é filha de umas das maiores fortunas tecnológicas da Índia.

Murthy, de 42 anos, é filha do magnata Narayana Murthy, um dos empresários mais conhecidos da Índia. O multimilionário fundou a Infosys, conseguindo transformar a tecnológica numa das maiores multinacionais indianas, através de serviços de transformação digital e consultoria. De acordo com a BBC, o pai de Akshata Murthy é até apelidado de “Bill Gates” da Índia.

A revista Forbes estima que o empresário indiano de 76 anos tenha uma fortuna de 4,5 mil milhões de dólares, o que o deixa no posto de 551.º mais rico do mundo. O magnata tem dois filhos: Rohan e Akshata.

Akshata é a mulher de Rishi Sunak e, através do pai, herdeira de uma fortuna de milhares de milhões. Apesar da fortuna que poderá herdar, as origens de Akshata são humildes. De acordo com a BBC, quando tinha apenas alguns meses, foi entregue aos avós paternos para que os pais se pudessem concentrar nas respetivas carreiras.

Nasceu em 1980 e, um ano mais tarde, o pai fundou a Infosys. À medida que a empresa cresceu, a educação dos filhos da família Murthy passou por algumas das mais ilustres escolas e universidades privadas. Akshata estudou economia e francês na Claremont McKenna College, na Califórnia, nos Estados Unidos. Mais tarde, estudou moda antes de trabalhar em gigantes como a consultora Deloitte ou a Unilever. A formação académica não ficaria por aqui: passou pela universidade de Stanford para um MBA.

Conheceu Rishi Sunak, o próximo primeiro-ministro do Reino Unido, neste último estabelecimento de ensino superior. Estão casados desde 2009 e têm duas filhas.

Há mais de uma década, trocou o mundo das finanças na Califórnia pelo mundo da moda. Em 2011, lançou a primeira coleção da marca Akshata Designs. Em conversa com a Vogue India, relatava que trabalhava com artistas de aldeias remotas da Índia para criar essas coleções, com o objetivo de ter “autenticidade” e “proteger uma herança cultural rica”. De acordo com uma investigação do jornal britânico Guardian, o negócio chegou ao fim três anos depois.

Depois da moda, dedicou-se ao investimento em startups. Em 2013, o casal fundou a Catamaran Ventures, uma entidade de capital de risco. De acordo com a plataforma Crunchbase, a Catamaran já investiu em 21 empresas, principalmente no mercado indiano. O investimento mais recente é na Loco, uma empresa de streaming de jogos, que em março anunciou uma ronda de financiamento de 3,3 mil milhões de rúpias. A empresa também tem na lista de investimentos a participação numa ronda de financiamento da SpaceX de Elon Musk, em 2017.

O perfil de LinkedIn de Akshata Murty aponta ainda funções de diretora na Digme Fitness, uma cadeia de ginásios, ou ainda funções de diretora na New & Lingwood, uma empresa dedicada à venda de roupa de luxo para homem.

Uma boa parte da fortuna de Akshata Murty está ligada às ações que detém da empresa Infosys. A BBC nota que tem uma participação de 0,9% na companhia, que se estima que valha 700 milhões de libras, o que representa cerca de 800,7 milhões de euros à atual conversão.