A venda de veículos eléctricos continua a subir a bom ritmo. Se pensarmos exclusivamente nas marcas que mais venderam no planeta durante o 3.º trimestre, designadamente os chineses da BYD, os norte-americanos da Tesla e a Volkswagen, o maior grupo europeu, é fácil perceber que a procura por modelos exclusivamente alimentados por bateria continua a granjear adeptos. Entre Julho e Setembro, o conglomerado alemão, o que inclui Audi, Skoda, Seat, Cupra, Bentley, Lamborghini e Porsche, além dos veículos comerciais, colocou no mercado 149.300 veículos eléctricos, registando um incremento de 22,3% face ao ano anterior.

Se os alemães conquistaram o 3.º lugar do pódio, a 2.ª posição do ranking no trimestre pertenceu à BYD, com os chineses a comercializar 258.610 unidades, um crescimento notável de 182% face ao mesmo período de 2021. A liderança coube à Tesla, que aliciou 343.830 novos clientes, mais 42% do que em período homólogo.

Considerando os primeiros nove meses de 2022, a liderança mantém-se na posse da Tesla, que já vendeu à entrada do derradeiro trimestre quase tantos veículos como em todo 2021. Registou 908.573 veículos, um aumento de 45% face aos três primeiros trimestres do ano anterior.

Na 2.ª posição continua a BYD, com um respeitável crescimento de 214%, totalizando 582.130 unidades, para o Grupo VW manter a 3.ª posição, liderando os construtores europeus, com 366.400 eléctricos vendidos. O que significa um incremento de 25% face ao ano anterior, crescimento atingido apesar das dificuldades de produção por falhas dos fornecedores.