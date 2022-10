Foram apresentadas no passado mês de setembro e a produção já está oficialmente a ser realizada pelos funcionários da Casa da Moeda Real, na cidade de Llantrisant, no sul do País de Gales. Segundo o jornal Sky News, as novas moedas de 5 libras com a efígie do Rei Carlos III estão a ser produzidas e serão postas em circulação em dezembro deste ano.

Além das moedas de 5 libras, estão também a ser produzidas 9,6 milhões de cópias das novas moedas de 50 pence (centavos), com a efígie de Carlos III na frente e uma réplica da moeda que foi produzida para celebrar a coroação de Isabel II no reverso, prestando homenagem ao reinado de 70 anos da Rainha.

O retrato de Carlos III foi desenhado pelo artista britânico Martin Jennings, que usou como ponto de partida as fotografias que lhe foram tiradas no seu 70.º aniversário e trabalhou durante um ano juntamente com os especialistas da Casa da Moeda Real, segundo o The Scotsman. O resultado final foi aprovado pelo próprio rei.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As moedas de 50 centavos não existiam até agora no sistema de cunhagem britânico, representado esta novidade a maior mudança na sua história.

Nas novas moedas, o Rei está a olhar para a esquerda e não está a usar uma coroa, ao contrário da sua mãe. Segundo Rebecca Morgan, diretora dos serviços de colecionador na Casa da Moeda Real citada pela Sky News, a escolha é comum entre os monarcas do sexo masculino. “É bastante comum que as monarcas femininas usem muito mais coroas, tiaras e joalharia também.”

Segundo o jornal The Scotsman, existem atualmente em circulação 27 mil milhões de moedas com o retrato da Rainha Isabel II que poderão continuar a ser usadas, o que significa que estarão em circulação ao mesmo tempo moedas cunhadas com efígies de dois monarcas, uma situação que é comum historicamente no Reino Unido.