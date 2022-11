A ordem era para matar todos. Uma investigação da Associated Press e da PBS ao massacre de Bucha, durante a qual surgiram novos vídeos e telefonemas, reuniu mais provas sobre os crimes cometidos na vila ucraniana durante a ocupação russa. Em abril, quando o exército de Moscovo abandonou a região, foram descobertas ruas cheias de cadáveres, com marcas de torturas.

Segundo a investigação, havia uma palavra de ordem para o que era preciso fazer em Bucha: “zachistka”, ou seja, “limpeza”. A Associated Press revela ainda que os soldados russos tinham listas com os nomes de quem era preciso liquidar. Os militares iam buscar essas pessoas, porta a porta, para irem dar “um passeio” do qual não voltavam.

Entre as revelações, que a AP apresenta em formato de vídeo, são vários os telefonemas de soldados russos a relatar às famílias o que estão a viver. Um deles conta à mulher que bebem demasiado pois só assim é possível matar civis, enquanto outro conta à mãe que as ordens são para abater crianças, mulheres e idosos. “Quem tem armas é morto. Absolutamente todos.”

[O vídeo contém imagens chocantes]