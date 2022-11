Em atualização

Depois de quatro sessões a analisar, ponto por ponto, a acusação do Ministério Público e a responder às questões do coletivo de juízes, Rui Pinto opta agora pelo silêncio e não vai responder às perguntas dos procuradores.

Algumas dúvidas ficam, no entanto, por esclarecer, considerou a representante do fundo de investimento Doyen. Numa das últimas sessões, Rui Pinto disse desconhecer o significado de extorsão: “Não sabia o que era extorsão”. No entanto, nas alegações prestadas em março de 2019, Rui Pinto disse precisamente o contrário.

Rui Pinto responde por 90 crimes relacionados com o acesso aos sistemas informáticos e e-mails de pessoas com ligações ao Sporting, à Federação Portuguesa de Futebol, ao fundo de investimento Doyen, à sociedade de advogados PLMJ, à Procuradoria-geral da República e à Ordem dos Advogados. Amadeu Guerra, antigo diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, José Miguel Júdice, advogado, Jorge Jesus, treinador, e Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting, são alguns dos visados.

A divulgação dos e-mails do Benfica, os acessos à rede da PGR e a tentativa de extorsão à Doyen

Até agora, Rui Pinto respondeu às questões do coletivo de juízes. No total, foram quatro sessões de perguntas e respostas e de análise, ponto por ponto, da acusação do Ministério Público. Na primeira sessão, Rui Pinto revelou que estava a trabalhar com os serviços secretos da Ucrânia, analisando imagens de satélite e de câmaras de vigilância, mas falou sobretudo sobre os momentos que deram origem ao Football Leaks. Ainda assim, mesmo assumindo que teve acesso às contas de e-mail de vários trabalhadores do Sporting, Rui Pinto sempre negou dizer quem trabalhava consigo.

Uma semana mais mais tarde, na segunda sessão, o principal assunto foi o acesso feito às contas do fundo de investimento Doyen e a tentativa de extorsão. E aqui, Rui Pinto explicou que não fez qualquer acesso inicial às contas, tendo apenas conhecimento de que isso estava a acontecer. Já em relação à tentativa de extorsão, reconheceu que “foi tudo uma infantilidade” e que “não sabia o que era extorsão”.

Entre as centenas de pontos que constam na acusação do Ministério Público, surgiu a questão da criação de um blogue que divulgou os e-mails do Benfica. Rui Pinto negou ser o principal criador do blogue ‘Mercado de Benfica’ — site onde foram divulgados os e-mails do Benfica. “O autor trabalhava no Football Leaks”, explicou. Além disso, o alegado pirata informático admitiu que teve acesso às caixas de correio e ao conteúdo das pastas de Inês Pinto da Costa, da sociedade de advogados PLMJ, cuja informação deu origem, mais tarde, ao Luanda Leaks.

Já na última sessão em que foram feitas perguntas pelo coletivo de juízes, Rui Pinto defendeu que existia uma “falha de segurança” na rede da Procuradoria-Geral da República. “Toda a gente que estivesse conectado à rede interna da PGR, tinha a disponibilidade de conhecer essas passwords“, já que existia uma nota na lista de contactos interna do correio eletrónico com todas as senhas.