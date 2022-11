As ilhas Tonga estão em alerta de tsunami depois de terem sido atingidas por um sismo com magnitude de 7.3 na escala de Richter, segundo os dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos da América.

O abalo foi registado pelas 10h48 manhã desta sexta-feira, 11 de novembro, com epicentro no oceano, a cerca de 207 quilómetros a sudeste de Neiafu, a segunda maior cidade do território. O sismo teve uma profundidade de 10 quilómetros.

O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico lançou um alerta na Samoa Americana. Segundo o Daily Mail, as autoridades dizem que as ondas perigosas provocadas por um sismo como este podem estender-se por cerca de 300 quilómetros.

Esta não é a primeira vez que Tonga sofre um abalo este ano. A 16 de janeiro, o vulcão submarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apa, nas ilhas Tonga, entrou numa erupção explosiva que provocou impacto em vários pontos do mundo, incluindo Portugal, onde se registaram “variações do nível do mar em praticamente todas as estações maregráficas em operação na costa portuguesa“, segundo o IPMA.