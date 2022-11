Depois de um Orçamento municipal ainda com uma herança bem marcada do anterior executivo, coube ao vice-presidente Filipe Anacoreta, também responsável pelas finanças da autarquia, fazer a apresentação pública do Orçamento autárquico para 2023, aparentemente sem medo de tropeções — como o que aconteceu no último com os socialistas. Frisando que o executivo pode “divergir no caminho”, mas tem preocupações semelhantes à da oposição, Anacoreta Correia fala em reforço nas áreas da “habitação, transportes, sustentabilidade e despesa social”: “É um Orçamento a pensar em Lisboa e nos lisboetas, não é um Orçamento a pensar no executivo ou em determinado partido”.

“Quando estamos a falar de medidas políticas — e sendo a democracia o espaço de afirmação da pluralidade e do pluralismo –, não espero da parte da oposição que concorde com todas as nossas medidas. Era o que faltava. Até seria um mau sinal”, disse Anacoreta Correia na conferência de imprensa da apresentação do Orçamento que o executivo de Carlos Moedas quer afirmar de “mudança”.

“Temos um desígnio de mudança, queremos uma mudança para a cidade de Lisboa que está refletida em muitas as propostas que aqui apresentamos”, apontou Anacoreta. E no segundo orçamento o executivo compromete-se com a inscrição de mais algumas propostas eleitorais: a isenção de imposto de IMT para jovens até aos 35 anos que comprem casa até 250 mil euros vai mesmo ser uma realidade; até 2026 vão ser construídos cinco “parques dissuasores”, vai continuar a aumentar a devolução de imposto no IRS e o plano de saúde para idosos com mais de 65 anos também passará a ser uma realidade.

Relativamente à isenção do IMT para quem tenha até 35 anos e compre uma casa em Lisboa que custe até 250 mil euros, a autarquia prevê deixar de encaixar 4,5 milhões de euros. Para quem compra casa, o benefício será de, no máximo, 8.322 euros.

