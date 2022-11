As exportações portuguesas vão ultrapassar este ano mais de 100 mil milhões de euros, chegando a mais de 45% do PIB. A convicção foi demonstrada esta quarta-feira, 16 de novembro, pelo presidente da AICEP (agência para o investimento e comércio externo de Portugal), Luís Castro Henriques, no âmbito do encontro de assinatura do protocolo de colaboração entre o organismo pública e a BRP (Business Roundtable Portugal), que reúne 42 das grandes empresas nacionais.

Luís Castro Henrique — que já fez saber que não irá continuar na AICEP depois deste mandato, que termina no final do ano — estima que os 100 mil milhões de euros de exportações podem mesmo ser ultrapassados este ano. Este responsável arrisca estimar que ficarão acima dos 45% do PIB, mas recorda que essa projeção já encerra uma outra ideia de como ficará o PIB. Ainda assim recorda que no primeiro semestre atingiu os 49% e que ficará acima dos 44% conseguidos em 2019, por isso “será razoável dizer que ficará acima dos 45%” no conjunto do ano.

E isto, acrescentou, “num enquadramento muito específico, com o Covid, as questões geopolíticas, os choques das matérias-primas e da energia” e, reforçou, “as empresas continuaram a exportar e a ganhar quota”. Luís Castro Henriques explicou que este ano as exportações de bens ficarão acima dos 70 mil milhões de euros (uma duplicação face aos 37 mil milhões de euros de 2010), havendo projeções de crescimento das exportações totais (bens e serviços) de 15% a 30%. Luís Castro Henriques está a ter em conta a projeção menos otimista, de 15%, para assumir que as vendas ao exterior ultrapassarão este ano os 100 mil milhões.

António Costa Silva, na discussão do Orçamento do Estado para 2023, já tinha afirmado que “vamos chegar ao fim do ano com exportações a representarem 49% do Produto Interno Bruto (PIB) português”, disse o ministro da Economia.

O Eco já tinha noticiado que Luís Castro Henriques não iria fazer novo mandato à frente da AICEP. Castro Henriques substituiu, em 2017, Miguel Frasquilho à frente do organismo.