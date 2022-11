Há três meses que os confrontos no Irão, que exigem a queda da República Islâmica, aumentaram de intensidade. Esta sexta-feira, os manifestantes atacaram o coração do regime, ao incendiar a casa do Aiatolá Khomenei. Os vídeos circulam nas redes sociais e a imprensa iraniana dá conta do sucedido, embora Teerão negue os acontecimentos. David Patrikarakos, jornalista que escreveu um livro sobre o Irão e tem ascendência iraniana, considerou que este foi um ataque “à essência do regime”.

Já o Iran Internacional escreve que “o ato de desafio sem precedentes tornou-se uma sensação nas redes sociais persas, com dezenas de milhares de pessoas a assistir e a partilhar o vídeo do incidente”. Desde o início dos confrontos, 5 manifestantes já foram condenados à morte.

Nas sermões das orações de sexta-feira — um dos momentos mais importantes de adoração a Deus no Islão — Ahmad Khatami, clérigo xiita iraniano, e membro do Conselho dos Guardiões, chamou aos manifestantes “assassinos”, “inimigos de Deus”, e reforçou a ideia de que quem protesta deve ser condenado à morte.

