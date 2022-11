Em atualização

Elizabeth Holmes, uma antiga estrela de Silicon Valley que prometeu revolucionar os testes de sangue com a sua start-up Theranos, foi condenada a 135 meses de prisão – pouco mais de 11 anos – por fraude. Segundo o New York Times, Holmes pretende recorrer da sentença aplicada pelo juiz Edward J. Davila, num tribunal no norte da California – está previsto que se apresente na prisão em 27 de abril de 2023.

Elizabeth Holmes fundou a Theranos em 2003, com a idade de 19 anos, prometendo ferramentas de diagnóstico mais rápidas e mais baratas do que os laboratórios tradicionais.

Com a ajuda de uma história cuidadosamente elaborada, ela conseguiu, em poucos anos, ganhar a confiança de figuras de destaque e angariar fundos de investidores prestigiados, atraídos pelo perfil desta jovem. No seu auge, a empresa chegou a estar avaliada em quase 10 mil milhões de dólares (cerca de 88 milhões de euros).