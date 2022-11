A batalha entre as berlinas eléctricas desportivas tem a fasquia cada vez mais elevada. A Tesla abriu as hostilidades com o Model S Plaid, cujos 1034 cv (1020 hp) são extraídos de três motores, o que lhe permite atingir 322 km/h e os 100 km/h em 2,1 segundos (0-96 km/h em 1,99 segundos). Isto deixou o Taycan Turbo S fora da contenda, por possuir apenas 760 cv, mas eis que agora surge o Lucid Air Sapphire, com 1217 cv.

A Lucid já possuía a berlina a bateria mais potente do mercado, uma vez que o Air Dream Edition já disponibilizava 1126 cv (1111 hp) a quem se sentava ao volante. Agora deu mais um passo em frente, revelando mais dados sobre o Air Sapphire, versão que apenas estará disponível em 2023, equipado com três motores e um total de 1217 cv (1200 hp).

Interior de aspecto luxuoso caracteriza a berlina da Lucid 4 fotos

Potência de sobra é sinónimo de velocidade máxima e capacidade de aceleração exuberantes, como prova o facto de a Lucid reivindicar 330 km/h de velocidade de ponta (205 mph, uma vez que o modelo apenas está homologado nos EUA), a que associa a capacidade de ir de 0-97 km/h (0-60 mph) em somente 1,89 segundos. E isto coloca o Sapphire ligeiramente acima do Model S Plaid e de forma mais evidente em relação aos restantes concorrentes.

Já aqui demos conta de um comparativo em que o Tesla Model S Plaid, o Lucid Air Dream Edition e o Porsche Taycan Turbo S se enfrentaram em pista, numa prova de aceleração. Realizada pela reputada Drag Times, essa drag race destinou-se a determinar quem seria o mais rápido no ¼ de milha com arranque parado. E os números falaram por si, com o Tesla a bater claramente o Lucid e o Porsche a ficar para trás, como se estivesse parado. Resta saber se a potência adicional do Sapphire (mais 90 cv) vai compensar necessariamente o peso superior desta versão, equipada com três motores.

O Lucid Air Sapphire monta três motores, dois dos quais no eixo traseiro 4 fotos

Onde o Lucid Air Sapphire ganha claramente é no capítulo do preço mais elevado, ao anunciar 250.000 dólares (nos EUA). Face ao Model S Plaid, proposto no mesmo mercado por 127.590$, a diferença é avassaladora, o mesmo acontecendo em relação aos 187.400$ do Porsche. Sempre no mercado norte-americano, porque a Lucid ainda não possui preços para a Europa.