É sabido que a rainha Letizia é adepta de um estilo de vida saudável, que combina exercício físico com uma boa alimentação. Não é por isso de estranhar que tenha uma horta na Zarzuela. E, apesar de ser um segredo bem guardado, sabe-se que tem cerca de mil metros quadrados, produz alimentos para a cozinha do palácio e é cultivada de forma ecológica, segundo revelou o jornal El País.

“Cada ingrediente que entra na cozinha régia vem da pecuária e da agricultura ecológica, sendo o seu maior fornecedor a horta de mil metros quadrados que há na Zarzuela, junto à ribeira que atravessa o jardim”, contou à LOC (no El País) Margarita Garcia, especialista em gastronomia e autora do blog Gastroamantes.

Nesta horta respeitam-se as estações do ano e há frutas e verduras próprias de cada época, explica a autora. Por esta altura do ano, outono, recolhem-se por lá maçãs, peras, laranjas, cenouras, tomate, vagens, acelgas, pimentos e abóboras, entre outros produtos. Conta ainda que há um espaço dedicado aos calçots (uma espécie de cebola alongada) que é utilizado num prato de origem catalã que “encanta os monarcas”. Letizia faz questão que não se usem fertilizantes inorgânicos e pesticidas artificiais, para que os produtos sejam ecológicos. Para tratar desta horta são usadas técnicas artesanais, sistema de rega gota a gota.

Esta horta estará a ocupar um lugar criado para o efeito por Gaspar Bandal, o arquiteto paisagista que projetou os jardins do Palácio da Zarzuela no século XVII. Os produtos destinar-se-ão exclusivamente ao consumo diário dos membros da família real e funcionários que residem no Palácio da Zarzuela.

A origem desta horta cabe, na realidade, à rainha Sofia, que também é fã da alimentação saudável. A sogra de Letizia é ovolactovegetariana, segundo conta o jornal, um regime alimentar que se limita a ovos, vegetais e laticínios. Por isso apostou no cultivo de ervas aromáticas.

A rainha Letizia é uma adepta da comida natural e na sua alimentação haverá muitas verduras cozinhadas ao vapor e sem gordura, assim como fruta, com especial gosto pelas framboesas, conta o jornal espanhol. A rainha é adepta do exercício físico, não fuma nem bebe álcool. Por outro lado, é fã de infusões eco, como o chá de kombucha, e é frequentadora da feira de biocultura que acontece anualmente em Madrid.

A alimentação é uma das preocupações e bandeiras da rainha de Espanha. Sabe-se que trata de supervisionar pessoalmente os menus dos jantares de gala e é ela quem decide o que se come. Detesta doces industriais e quando havia festas de aniversário das filhas no Palácio da Zarzuela, era Letizia que fazia o bolo, “sem açúcar e com farinha integral”, revelou a Vanity Fair.

Em junho de 2015, Letizia tornou-se Embaixadora Especial da FAO para a Nutrição. A rainha foi nomeada pela organização das Nações Unidas para a agricultura e nutrição em reconhecimento do “seu compromisso pessoal para construir um mundo livre de fome e má nutrição, e pelos esforços de Espanha para promover a alimentação global e segurança nutricional”.

Letizia não é a única figura da realeza com uma horta. O Rei Carlos III é um fã da agricultura biológica há muitos anos. Em Highgrove, a propriedade que adquiriu em 1980 e tem feito desde então a sua residência, dedicou muito tempo e energia ao projeto dos jardins e introduziu a agricultura biológica, fazendo com que desde 1994 a propriedade tenha o estatuto de orgânica.

Outra fervorosa adepta das hortas privadas é Michelle Obama. A antiga primeira dama dos Estados Unidos mantinha com muito orgulho uma horta na Casa Branca.