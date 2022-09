Quando Letizia chegou à Casa Real teve de se adaptar muito à instituição conservadora que iria passar a ser a sua casa e a sua missão de vida. Durante dez anos trabalhou arduamente para se encaixar no papel de princesa das Astúrias e no meio de uma família real querida, exemplar e cheia de tradições. Depois de um furacão de escândalos que abanou a Coroa, revelou-se uma nova família real com a difícil tarefa de fazer esquecer os erros da anterior, que afinal não era tão perfeita assim. Agora que Letizia é rainha, chegou a altura da instituição também se adaptar. Foi neste novo papel que encontrou o seu lugar, mas não é sentada no trono que está a provocar a mudança.

“A monarquia espanhola ainda está em tempo de recuperação. O problema judicial é de Urdangarin e os escândalos de Juan Carlos I causaram muitos danos à instituição. Para muitos, Letizia representa um novo tempo”, afirma Mabel Galaz. A jornalista que acompanha a família real para o jornal El País há mais de 30 anos e é autora da biografia “Letizia Real” (Esfera de los Libros), que foi lançada em Espanha a 7 de setembro, partilhou as suas opiniões com o Observador. “Claro que [Letizia] mudou. Era uma jornalista que levava uma vida muito longe dos palácios. Teve que deixar a sua profissão e começar um novo trabalho como membro de uma família real. Como princesa viveu um duro período de adaptação. Como rainha parece estar mais à vontade.”

Poucas semanas depois de se tornar rainha de Espanha, as primeiras palavras em público de Letizia no seu novo papel tiveram lugar num evento, em Madrid, que marcava os 150 anos da Cruz Vermelha Espanhola. Antes de subir ao palco, o presidente da Cruz Vermelha das Filipinas, enganou-se no seu nome e introduziu-a como rainha Felicidad. Letizia, que depois da proclamação a 19 de junho de 2014 estava numa boa maré, não só surfou a onda, como aproveitou para servir ao público uma verdadeira acrobacia, num perfeito inglês e com humor, respondendo assim ao equívoco: “Pode chamar-me rainha Felicidade [queen Happiness]. Soa bem. Sim, é um bom nome”.

O que faz uma rainha do século XXI

