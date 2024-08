Selfies, apoio e muita animação: o que anda a realeza a fazer nos Jogos Olímpicos em Paris?

Paris tem, por estes dias, elevada concentração de desportistas e de cabeças coroadas. A realeza está em peso nos Jogos Olímpicos para apoiar as suas equipas e desfrutar do evento. Tanto os vemos como os chefes de estado que visitam os atletas, expressam palavras de incentivo e entregam medalhas, como no papel de fãs incondicionais que vibram a assistir às provas. E como quaisquer participantes no maior evento do desporto, não faltam as selfies para as redes sociais das respetivas casas reais.

A família real espanhola tem sido incansável no seu apoio à equipa olímpica e até parecem revezar-se. A revista Vanity Fair considerava a rainha Letizia o “talismã da equipa espanhola” nesta quinta-feira, o seu melhor dia nos Jogos até então, depois de uma quarta-feira amarga. Espanha conquistou num só dia quatro medalhas. Uma medalha de prata nos 20 quilómetros de marcha feminina com a rainha a assistir, uma de bronze em marcha masculina e uma de bronze em canoagem. No boxe foi também assegurada uma presença no pódio.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Dona Letizia ainda assistiu a um jogo de polo aquático que a seleção espanhola ganhou e a um jogo de ténis em Roland Garros em que o espanhol Carlos Alcaraz foi o vencedor. Sempre vestida a rigor com camisolas da seleção espanhola, a rainha foi distribuindo simpatia e efusivo apoio aos atletas e participou em muitas selfies com fãs que se cruzaram com ela, como se pode ver no vídeo resumo deste dia que a Casa Real publicou nas redes sociais. Chegou a Paris na passada quarta-feira, dia 31, depois de ter estado presente em Palma de Maiorca na tradicional receção dos reis e da rainha Sofia às autoridades locais no Palácio de Marivent.

Antes da rainha passaram pelas bancadas dos Jogos Olímpicos as filhas. A princesa Leonor e a infanta Sofia estiveram durante alguns dias a apoiar os atletas espanhóis e a assistir a uma série de provas.