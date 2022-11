Foi um dos detalhes que não passou despercebido a quase ninguém na cerimónia de abertura do Mundial de futebol do Qatar. Se Morgan Freeman foi a surpresa do espetáculo — e surpresa aqui não é palavra vã, tendo em conta o número de recusas de tantos e tantos artistas —, a pergunta que muitos colocaram a seguir foi porque tinha o famoso ator que já ‘vestiu’ o papel de Mandela no cinema uma luva na mão esquerda?

Seria para fazer algum efeito tecnológico durante o espetáculo? Algum truque de magia guardado para o final? Seguramente não seria pelo frio, certo? Nenhuma das questões que foram sendo colocadas, e que circularam pelas redes sociais, tinha razão de ser. A explicação é aliás bem simples e qualquer fã bem atento conhece a resposta. Há anos que este detalhe que tanta curiosidade gerou é uma constante na vida de Morgan Freeman.

Não fazia parte do espetáculo, nem servia para ter qualquer protagonismo especial. Trata-se de uma luva de compressão que o ator de 85 anos tem de usar todos os dias nos últimos 14 anos, devido às lesões sofridas num acidente de carro. Aconteceu no Mississipi, em 2008, quando o carro em que viajava capotou, dando várias voltas, até ficar tombado numa vala. Freeman ficou com lesões graves, nomeadamente na mão esquerda, onde os nervos foram danificados, provocando uma paralisia, da qual nunca recuperou. O próprio ator disse à People, logo em 2010, que esses problemas lhe causavam várias dores e não melhoravam, pelo que não conseguia “mover a mão” e sempre que o fazia “a mão inchava”.

Além disso, Morgan Freeman sofre também de fibromialgia, doença crónica que provoca fortes dores musculares e fadiga. A fibriomalgia tem outros sintomas, como rigidez muscular, formigueiro nas mãos e nos pés, além das dores fortes e dificuldade em dormir.