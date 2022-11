Um dia depois de enviar um e-mail às suas funcionárias dando conta das dificuldades da empresa que geria e da necessidade de “arranjar” dinheiro, embora pedindo-lhes “segredo”, Francisco Duarte — que chegou a ser presidente da Associação de Agentes de Execução — comprava duas esferográficas de 296,60 euros e um anel de 2226,60. Corria o mês de outubro de 2014 e há mais de um ano que Francisco Duarte lhes dava ordens para transferirem, para a conta da sua sogra e de empresas que detinha no Brasil, o dinheiro que devia estar associado aos processos de execução de que tratava enquanto solicitador. Acabou detido em 2015 por suspeitas de peculato e foi agora condenado a uma pena única de sete anos de cadeia pelos crimes de abuso de poder, peculato, branqueamento, falsificação de documentos, falsidade informática – e proibido de exercer funções durante cinco anos.

A estratégia delineada por Francisco Duarte, pai de dois filhos de uma primeira relação e de uma filha adotada de um outro relacionamento, foi enviada por e-mail no dia 30 de outubro de 2014 em que o assunto era “Dinheiro”. “A violação desta estratégia pode significar ir tudo por água abaixo”, escrevia. Uma estratégia que as funcionárias, ouvidas em tribunal, cumpriam até por medo do patrão, que chegava a ser “agressivo”.

Já não era a primeira vez que Francisco Duarte dava ordens de transferência para contas de terceiros, entre eles a sogra. Mas desta vez Francisco queria que os valores fossem transferidos diariamente até perfazer o valor que necessitava, segundo alegou, para concretizar um negócio no Brasil, onde detinha empresas do ramo imobiliário.

Segundo a investigação do Ministério Público, as transferências que agora o levaram a julgamento começaram ainda em julho de 2013, lesando clientes que esperavam receber dinheiro de penhoras como a NOS, o Credibanco ou até o BES. Mas deixar de associar parte significativa dos montantes que se encontravam nas “contas-cliente” aos respetivos processos de execução, transferindo os valores por si controlados era já uma prática antiga, acusou o Ministério Público.

