Primeiro surgiram as imagens, agora começam a conhecer-se os dados biográficos. A rapariga de casaco branco que surgiu há dias de mão dada com Kim Jong Un, em fotografias divulgadas pelos media estatais norte-coreanos, será a segunda filha do líder autocrata da Coreia do Norte, terá dez anos e chamar-se-à Ju Ae.

As informações, difundidas em meios de comunicação como a agência de notícias Associated Press e a revista Time, terão sido avançadas num comité parlamentar à porta fechada por uma fonte dos Serviços Secretos da Coreia do Sul a deputados deste país vizinho como Yoo Sang-bum e Youn Kun-young.

De acordo com a AP, os serviços de informação da Coreia do Sul terão adiantado nesta reunião que a rapariga que o próprio regime norte-coreano descreveu como “filha amada” de Kim Jong Un será uma das três descendentes do líder norte-coreano. Kim Jong Un, que é casado com a primeira-dama do país Ri Sol Ju (sobre quem pouco se sabe), terá três filhos, de acordo com a imprensa sul-coreana: o mais velho será do sexo masculino e terá perto de 13 anos, Ju Ae, de 10 anos, será a filha do meio e existirá ainda uma terceira filha mais jovem, com perto de 6 anos.

Nos últimos dias, os media estatais norte-coreanos partilharam as primeiras fotografias desta filha de Kim Jong Un, captadas durante uma visita do líder norte-coreano a um local de lançamento (ensaístico) de um míssil intercontinental. O regime, que nunca havia mostrado imagens da rapariga anteriormente, indicou apenas que Kim Jong Un assistiu ao lançamento do míssil com a sua mulher Ri Sol Ju e com a sua “filha amada”, sem a nomear ou dar detalhes biográficos.

Agora, a agência de serviços de informação da Coreia do Sul terá adiantado estes dados, ainda que não os confirmando oficialmente — algo que “tradicionalmente não faz”, por ter a política de “não confirmar nem negar os conteúdos dos briefings privados [à porta fechada] feitos ao Parlamento”, refere a AP.

Como lembra a mesma agência noticiosa, em 2013 a antiga estrela de basquetebol da NBA e dos Chicago Bulls, Dennis Rodman, visitou Pyongyang e afirmou posteriormente ao jornal britânico The Guardian que estivera com a família de Kim Jong Un e que tivera nos braços a “bebé” do líder norte-coreano. A julgar pela idade (tal aconteceu há nove anos), tratar-se-ia da filha do autocrata norte-coreano agora fotografada.