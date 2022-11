É o fim da linha. Esta terça-feira, a dois dias da estreia da Seleção Nacional no Mundial do Qatar, o Manchester United anunciou que Cristiano Ronaldo vai deixar o clube de forma imediata e por “mútuo acordo”. A decisão surge cerca de uma semana depois de ter surgido a polémica entrevista do jogador português a Piers Morgan.

“Cristiano Ronaldo vai deixar o Manchester United por mútuo acordo com efeitos imediatos. O clube agradece pela imensa contribuição ao longo das duas passagens por Old Trafford em que marcou 145 golos e fez 346 jogos e deseja-lhe todas as felicidades a ele e à sua família para o futuro. Todos, no Manchester United, permanecem concentrados na continuação da progressão da equipa com Erik ten Hag e a trabalhar juntos para obter sucesso no relvado”, pode ler-se na curta nota divulgada pelo Manchester United.

The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford. #MUFC

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.

Pouco depois, Ronaldo reagiu à saída do clube inglês através de um comunicado que foi divulgado por Fabrizio Romano, jornalista italiano normalmente associado ao mercado de transferências. “Depois de conversações com o Manchester United, acordámos mutuamente terminar o nosso contrato. Adoro o Manchester United e adoro os adeptos, isso nunca vai mudar. Mas é a altura certa para procurar um novo desafio. Desejo o melhor ao Manchester United”, disse o avançado de 37 anos.

De recordar que, na sequência da polémica entrevista que Cristiano Ronaldo deu a Piers Morgan, os red devils começaram por anunciar que estavam a “ponderar a resposta depois de os factos terem sido revelados”, emitindo depois um segundo comunicado onde revelou estar já a “dar os passos apropriados”. Entretanto, os jornais ingleses foram garantindo que o jogador português não iria voltar a vestir a camisola do Manchester United e avançaram até que o clube pretendia processar Ronaldo por tudo aquilo que disse na entrevista.

Cristiano Ronaldo statement ????????????

“Following talks with Manchester United, we’ve mutually agreed to end our contract.

I love Manchester United and I love the fans, that will never ever change.

It feels like the right time to seek a new challenge.

I wish Man Utd all the best”. pic.twitter.com/rQTxEIjrLA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2022