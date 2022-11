A Reencontro, Associação Social, Educativa e Cultural atua junto de pessoas e famílias vulneráveis venceu a edição deste ano do Prémio Manuel António da Mota. Criada em 2010, e com sede em Vila Nova de Tazem, concelho de Gouveia, na Guarda, a Reencontro desenvolve atividades nas áreas social, educativa e cultural junto de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade ou exclusão social.

Sob o lema “Portugal Justo”, o prémio de 50 mil euros foi atribuído este domingo, numa cerimónia que decorreu no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, ao projeto “Ser Criança”, um programa de intervenção comunitário dirigido a crianças dos três aos 10 anos, e que consiste no diagnóstico, intervenção e desenvolvimento de competências.

Nas fases de diagnóstico e intervenção, as crianças são alvo de um rastreio pela especialidade de medicina física e reabilitação, tendo como objetivo identificar qualquer tipo de dificuldades a nível clínico.

Com base nas informações recolhidas, as crianças a quem se identifique algum tipo de comprometimento serão orientadas para o acompanhamento que se revelar necessário.

Posteriormente, na fase do desenvolvimento de competências, prevê-se o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e emocionais.

A 13.ª edição do Prémio Manuel António da Mota distinguiu ainda nove instituições nacionais, sendo que em segundo lugar ficou o Centro Humanitário de Tavira da Cruz Vermelha Portuguesa, à qual foi atribuído um prémio no valor de 25 mil euros, e em terceiro lugar a Associação Pão a Pão (PAP), premiada com 10 mil euros.

A Aldeias Humanitar — Associação de Solidariedade Social, Associação Academia do Johnson Semedo, Câmara Municipal de Ílhavo, Centro de Solidariedade de Braga/Projeto Homem, Orquestra sem Fronteiras, VivaLabPorto e ZERO — Associação Sistema Terrestre Sustentável receberam menções honrosas, no valor de cinco mil euros cada.

Criado em 2010 pela Fundação Manuel António da Mota, o prémio reconhece anualmente organizações e personalidades que se destacam nos vários domínios de atividade, sendo que nesta sua 13.ª edição consagrou instituições se notabilizam na luta contra a pobreza e exclusão social, acolhimento e integração de migrantes e refugiados, valorização do interior e coesão territorial, saúde, educação, emprego, apoio à família, inovação e empreendedorismo social, inclusão e transição digital e tecnológica e transição climática.