Há precisamente oito meses António Costa apresentava o seu terceiro Governo onde já não se verificava o princípio que tinha imposto a si próprio em 2019 — limpar relações familiares do Conselho de Ministros depois de um intenso frenesim chamado familygate. Mas havia um senão: neste mês de março, Ana Catarina Mendes entrava no Governo onde se mantinha o seu irmão, António Mendonça Mendes.

Nessa altura, o gabinete do primeiro-ministro explicou que não havia qualquer ilegalidade e que Costa o fazia porque os familiares reportavam a responsáveis diferentes e não se sentavam no mesmo Conselho de Ministros.

Os dois argumentos — apresentados numa resposta ao Jornal de Notícias no final de março — caíram esta terça-feira, quando o primeiro-ministro chamou António Mendonça Mendes para seu braço direito no Governo. Os irmãos Mendes são agora ambos Adjuntos do primeiro-ministro: Ana Catarina como ministra e António como secretário de Estado. Reportam os dois diretamente a António Costa e às quintas-feiras vão sentar-se na mesma mesa do Conselho de Ministros — onde o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro tem sempre assento.

Não que não tivesse já acontecido, uma vez que nas ausências de Fernando Medina na reuniões semanais de ministros, António Mendonça Mendes já o substituiu. Mas agora há uma integração oficial no mesmo órgão onde já está a irmã.

