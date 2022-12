O vídeo tornou-se viral nas redes sociais pela festa dos jogadores da Argentina no balneário no final da partida entre a “alviceleste” e o México, ganho pelos primeiros, na segunda-feira. No entanto, olhos mais atentos descobriram um outro detalhe nas imagens – e a polémica rebentou. Tanto que acabou por chegar ao antigo pugilista norte-americano Mike Tyson.

A festa no balneário da Argentina após a importante vitória contra o México ???????????? pic.twitter.com/DHnupMLbc0 — B24 (@B24PT) November 26, 2022

Tudo começou, na verdade, num colega de profissão mexicano. Foi Canelo Álvarez quem, após a publicação do referido vídeo, acusou Messi de maltratar uma camisola do México, que surgia caída aos seus pés no balneário após o jogo. “Viram o Messi a limpar o chão com a nossa camisola e bandeira? É melhor ele rezar a Deus para que eu não o encontre”, escreveu no Twitter.

Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Perante a ameaça, surgiram as explicações. Uma delas de Andrés Guardado, o capitão da El Tri e dono da camisola que estava com Messi – os dois jogadores trocaram de equipamento no final da partida como é habitual. “Canelo não sabe o que é um balneário, [esta polémica] é uma estupidez”, disse, saindo em defesa do jogador do PSG, citado pela imprensa argentina. “Sei a pessoa que é Messi. É um acordo com os responsáveis pelos equipamentos: quando está suado [e é para lavar] fica no chão. Seja a tua camisola, seja a do adversário”.

Andrés Guardado, en desacuerdo con Canelo ❌???????? "Sé la persona que es Messi. Es un acuerdo con los utileros que cuando está todo sudado, se deja en el suelo. Sea tu camiseta o la de tu equipo rival" pic.twitter.com/Q08kg6KbWR — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 29, 2022

Já depois do esclarecimento de Guardado – e perante o mediatismo que o caso ganhou-, o pugilista mexicano usou igualmente as redes sociais para se desculpar. “Nestes últimos dias, deixei-me levar pela paixão e amor que sinto pelo meu país e fiz comentários que não deveria ter feito. Por isso, quero pedir desculpa ao Messi e a todos os argentinos”, disse Canelo Álvarez nas suas redes sociais.

Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí. — Canelo Alvarez (@Canelo) November 30, 2022

No dia seguinte, falou o protagonista que faltava. O capitão argentino considerou o assunto “um mal entendido” e recusou pedir desculpas a quem quer que fosse pelo episódio. “Acredito que houve um mal entendido. Quem me conhece, sabe que nunca desrespeito ninguém e [o que me aconteceu] faz parte de qualquer vestiário no futebol”, declarou, acrescentando: “Não tenho que me desculpar [com Canelo Alvarez]. Não desrespeitei a camisa do México e nem qualquer outra.”

Quando o episódio parecia ter chegado ao fim, entrou em cena um dos mais polémicos atletas de sempre. Em entrevista à BBO Sports citada pela Globo, Mike Tyson saiu em defesa do craque argentino e prometeu mesmo voltar a combater em nome do 10 “alviceleste”. “Alguém chamado Canelo ameaçou o Messi. Se ele se atrever a tocar-lhe, terei de voltar ao ringue“, prometeu. Até ao momento, sem resposta de Álvarez.