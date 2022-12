A conta de Twitter de Kanye West foi esta sexta-feira suspensa depois de o músico ter partilhado uma imagem de uma cruz suástica dentro de uma estrela de David, símbolo do judaísmo.

A publicação, que, segundo o Tech Crunch, o Twitter considera que violou as regras da plataforma, surgiu horas depois de o artista com sucessos como “Gold Digger” ter admitido que “gosta” de Hitler e que vê “coisas boas nele”.

Kanye West recorreu à Truth Social, rede social de Donald Trump, para explicar que a sua conta do Twitter estava temporariamente suspensa por 12 horas. Por sua vez, Elon Musk, dono da plataforma do pássaro azul, esclareceu que “tentou” incentivar o músico a seguir as diretrizes, mas que a violação da “regra contra a incitação à violência” fez com que a conta fosse suspensa.

Kanye West posts on Truth Social that his Twitter account has been temporarily locked for 12 hours, after posting a swastika. pic.twitter.com/W2Gkk65evk

I tried my best. Despite that, he again violated our rule against incitement to violence. Account will be suspended.

Antes de sido suspenso, Kanye West publicou ainda uma fotografia de Elon Musk em tronco nu num iate, de acordo com o The Guardian. Ainda assim, o homem mais rico do mundo garantiu que isso não influenciou a decisão de suspender a conta de “Ye”.

Porém, o blog GizModo refere que Elon Musk terá também ficado incomodado depois de Kanye West partilhar screenshots de mensagens entre os dois. “Desculpa, mas foste longe demais”, escreveu o homem mais rico do mundo ao músico, que respondeu o seguinte: “Quem fez de ti o juiz?”.

Just clarifying that his account is being suspended for incitement to violence, not an unflattering pic of me being hosed by Ari.

Frankly, I found those pics to be helpful motivation to lose weight!

— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022