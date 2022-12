A Comissão Europeia excluiu dois candidatos que queriam ficar com os 18 slots da TAP no aeroporto de Lisboa, por proposta do auditor independente que monitorizou o processo de seleção. Cinco companhias aéreas mostraram interesse neste concurso, que foi uma condição do plano de reestruturação aprovado em Bruxelas — mas a Eurowings e a Air Dolomiti foram excluídas por não cumprirem todos os critérios de elegibilidade ao serem controladas pelo grupo Lufthansa com quem a TAP tem relações comerciais na Star Alliance.

Os fundamentos da decisão que atribuiu os slots à Easyjet em junho deste ano foram divulgados recentemente depois do documento ter sido limpo de informação confidencial. Neste documento consultado pelo Observador poder ler-se que as 18 faixas horárias diárias no aeroporto de Lisboa foram disputadas por três empresas — a Easyjet, a Ryanair e a Vueling. E que destas três propostas, a apresentada pela companhia irlandesa foi a que teve a pior classificação.

A Ryanair foi de longe a companhia que mais pressionou publicamente as autoridades portuguesas a entregarem os slots que a TAP, no seu entender, “desperdiçava”, tendo o seu presidente Michel o’Leary feito várias conferências de imprensa em Lisboa sobre o tema.

