Piers Morgan, o apresentador britânico responsável pela entrevista a Cristiano Ronaldo que culminou com a rescisão do jogador com o Manchester United, revelou, este sábado, que o jogador lhe disse sentir-se livre depois de terminar a relação com os “red devils”.

Em entrevista ao jornal The Telegraph, Morgan – que confessa que a entrevista “é a maior coisa” em que já esteve envolvido- contou que enviou uma mensagem a CR sobre o fim da relação laboral e que a resposta deste demonstra o alívio que o jogador sentiu com o fim do contrato. “Enviei ao Cristiano um GIF do William Wallace, no Braveheart [ndr: filme sobre a revolta escocesa contra as forças do rei Eduardo I de Inglaterra], a gritar ‘Liberdade!’. Ele considerou que era um resumo perfeito da forma como se sentia. A resposta dele foi: ‘Livre como um pássaro’”, revelou o apresentador britânico.

Próximo do capitão da Seleção Nacional, Piers Morgan apelidou de “prematuras” as notícias que dão como certas o ingresso de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr da Arábia Saudita. Tudo porque, assegura, o jogador agora desempregado ainda acalenta o sonho de vencer mais uma Champions e bater novos recordes. “Ronaldo acredita que, se estiver bem neste Campeonato do Mundo, vai conseguir o que verdadeiramente quer: um clube que dispute a Liga dos Campeões e que lhe permita ampliar os seus recordes e o seu legado”, explicou.

Para Piers Morgan, as decisões de CR7, neste momento, “não estão relacionadas com dinheiro”. “Nesta fase da carreira, tem a ver com desejo ardente de jogar futebol ao mais alto nível, bater recordes e conquistar troféus. E ele fez isso em mais países do que qualquer outro jogador na história”, defendeu.

O apresentador falou ainda da caricata situação relativa ao primeiro golo de Portugal frente ao Uruguai, que foi atribuído a Ronaldo numa primeira fase e depois a Bruno Fernandes – tendo a própria FIFA confirmado ter sido o 8 da seleção a marcar o tento. O antigo jogador do Real Madrid reivindicou a autoria do golo e foi muito criticado por essa postura. “Sim, ele tem um grande ego”, admitiu Morgan, para logo acrescentar: “Mas dificilmente estarei em posição de dar sermões às pessoas sobre isso.”

Foi a dois dias da estreia de Portugal no Mundial que o Manchester United anunciou a saída do número 7 de forma imediata e por mútuo acordo. “Cristiano Ronaldo vai deixar o Manchester United por mútuo acordo com efeitos imediatos. O clube agradece pela imensa contribuição ao longo das duas passagens por Old Trafford em que marcou 145 golos e fez 346 jogos e deseja-lhe todas as felicidades a ele e à sua família para o futuro. Todos, no Manchester United, permanecem concentrados na continuação da progressão da equipa com Erik ten Hag e a trabalhar juntos para obter sucesso no relvado”, dizia a curta nota divulgada pelo Manchester United.

Pouco depois, Ronaldo reagiu à saída do clube inglês através de um comunicado que foi divulgado por Fabrizio Romano, jornalista italiano normalmente associado ao mercado de transferências. “Depois de conversações com o Manchester United, acordámos mutuamente terminar o nosso contrato. Adoro o Manchester United e adoro os adeptos, isso nunca vai mudar. Mas é a altura certa para procurar um novo desafio. Desejo o melhor ao Manchester United”, disse o avançado de 37 anos.