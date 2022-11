A bomba caiu em plena noite de domingo, horas depois de o Manchester United ter somado os últimos três pontos na Premier League antes da interrupção para o Mundial do Qatar. Cristiano Ronaldo, na primeira pessoa, sem intermediários e de viva voz, tinha dado uma entrevista exclusiva a Piers Morgan, apresentador britânico de quem é amigo há vários anos. E tinha dito tudo.

Nos pequenos excertos que foram divulgados este domingo, tanto através das redes sociais do próprio Piers Morgan como pelas revelações que o apresentador fez ao jornal The Sun, o capitão da Seleção Nacional garante que se sentiu “traído” pelo Manchester United, que vários elementos do clube quiseram “forçar a sua saída” durante o verão e que “não respeita” Erik ten Hag porque o treinador também não o respeita a ele.

