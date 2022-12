IVAucher, autovoucher, Ucrânia, Rússia são termos de pesquisa que marcam o ano dos portugueses. Os dados revelados esta quarta-feira, 7 de dezembro, pela gigante de pesquisa Google mostram que a guerra e o acesso a medidas económicas, nomeadamente o apoio extraordinário de 125 euros, estiveram entre os termos mais pesquisados do ano.

O ranking de pesquisas traça as tendências de maior crescimento face a 2021 em diferentes categorias: gerais, nomes nacionais, internacionais, programas, séries e filmes, como fazer ou ainda o que é.

Entre as tendências de pesquisa geral, liderou o IVAucher – uma medida apresentada pela primeira vez em 2020 e que entrou em vigor em 2021. Permitiu, através da associação de um cartão de débito ao número de contribuinte, acumular o IVA com gastos nos setores da restauração, hotelaria e cultura, para gastar mais tarde nestes setores. Provavelmente, a pesquisa está ligada ao facto de a medida do autovoucher, com o intuito de amenizar o impacto da subida dos combustíveis já este ano, usar a mesma plataforma do programa IVAUcher. O autovoucher foi o sexto termo mais pesquisado este ano.

A medalha de prata na pesquisa geral vai para o Mundial 2022. O facto de haver um Mundial fora de época terá certamente suscitado a curiosidade dos internautas que colocaram o campeonato do Qatar na segunda posição. O terceiro e quarto termos mais procurados foram Ucrânia e Rússia, respetivamente, seguidos por certificado digital no quinto posto.

