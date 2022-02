Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma foto da atriz e modelo Julia Fox a usar um lenço na cabeça, acompanhada com a descrição “Sim ao lenço na cabeça!”, no Instagram da Vogue França, despertou a ira nas resdes sociais: mulheres muçulmanas consideram-na ofensiva, já que neste país é proibido usar o véu islâmico em público.

A frase foi mais tarde removida, contudo a conceituada revista parece não ter compreendido completamente as críticas. Na mesma publicação sobre a Semana de Alta Costura em Paris, manteve duas fotos do namorado da atriz, o rapper Kanye West a usar uma balaclava, peça que cobre todo o rosto, deixando só visível os olhos.

“Sim ao lenço de cabeça”?, interroga-se um utilizador que comentou o post no Instagram. “Isto é de uma grande insensibilidade para a proibição do véu islâmico em França”, continua, criticando que se veja glamour “numa mulher não muçulmana por usar uma coisa que faz com que as mulheres muçulmanas sejam permanentemente policiadas”.

Outro escreveu: “Então um lenço de cabeça é OK numa não muçulmana? A moda é permitida mas não a religião? Liberdade de escolha é só para pessoas brancas?”

A modelo e ativista franco-marroquina Hanan Houachmi foi uma das vozes críticas da foto de Fox. O hijab (palavra que em sentido restrito é usada no ocidente para referir o lenço que cobre a cabeça mas deixa o rosto a descoberto) foi “reduzido a um simples acessório” no caso da atriz que, por não ser muçulmana pode usar um véu como se se tratasse de uma “tendência”, vincou à CNN. Já o hijab, diz, é encarado pelo governo francês como o “uniforme dos terroristas”.

Em 2011, a França tornou-se o primeiro país da Europa a proibir todas as roupas que cobrem o rosto em espaços públicos, incluindo balaclavas, burcas e niqabs. Ainda na última semana, o senado francês votou pela proibição de hijabs para atletas do sexo feminino, embora a medida tenha agora de ser votada pela câmara dos deputados francesa. O presidente Emmanuel Macron e o seu partido opõem-se a esta restrição.

É que cerca de 60% das mulheres muçulmanas que usam hijab terão sido discriminadas devido à sua religião, diz um relatório de 2019 da Comissão Nacional Francesa de Direitos Humanos.

Por isso, a jornalista britânica Aisha Rimi ficou irritada com o “tom de surdez” da Vogue França. Evocando o exemplo da roupa da Kim Kardashian na Met Gala , que escondia toda a cara e era preto da cabeça aos pés, Rimi recordou que a estrela foi “elogiada” pelo visual inovador, enquanto “mulheres muçulmanas que usam burcas são constantemente vilipendiadas e desumanizadas”. Referiu ainda que se fosse uma modelo muçulmana naquela publicação, o aplauso “nunca teria surgido”.

Houachmi — que já apareceu anteriormente na capa da Grazia Arabia de hijab – acredita que a Vogue França ainda tem “um longo caminho para percorrer” em termos de representatividade de mulheres que usam o véu. “Quando se vira as páginas de uma Vogue França, não reflete a França de hoje”, reforçou.

“As pessoas tentaram tirar-me o hijab na rua muitas vezes. É desumano”, corroborou Sarah, uma muçulmana francesa de 18 anos que não quis dar o seu apelido à CNN, por mensagens via Twitter. Convertida ao islamismo, começou a usar o véu há quatro meses e é dura nas palavras para caraterizar a atitude da revista: a descrição é “racista” e “vergonhosa”.

Para Chaïma Benaicha, de 18 anos, a situação “é quase engraçada”: “Gozam connosco, insultam-nos e reduzem-nos a objetos, mas quando é uma mulher branca e não muçulmana com um véu já é trendy”, diz à CNN. Para ela, que o usa desde os 14 anos, é estranho que seja “mal percecionado”, enquanto cobrir o rosto com uma balaclava é “elegante” e “esteticamente agradável para as pessoas”. “Usar o hijab não é algo que fazemos para agradar às pessoas”, subinha ainda.

Até agora a Vogue França ainda não respondeu a nenhuma dos órgãos de informação internacionais, como a CNN e o The Independent, que a contactaram.